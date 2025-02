Un concerto per aiutare. Il Giardino di Francesco

UMBERTIDE – "Un Concerto per il Giardino di San Francesco". Promosso dall’Associazione L’Altrapagina Aps di Città di Castello, il concerto si terrà domenica prossima alle 17 presso la Chiesa di Santa Maria della Pietà. L’iniziativa nasce con il duplice obiettivo di diffondere la cultura musicale e al contempo di far conoscere il progetto "Il Giardino di San Francesco", promosso dalla comunità francescana locale, importante iniziativa per il territorio umbertidese. Ad esibirsi il Coro Polifonico Felciniano. Il sindaco di Umbertide Luca Carizia ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa: "Sostenere progetti che coniugano arte, cultura e valori sociali è sempre un grande onore per la nostra amministrazione comunale. ‘Un Concerto per il Giardino di San Francesco’ è un evento che arricchisce la nostra comunità, offrendo un’occasione di crescita culturale e sensibilizzazione su un progetto di grande valore". Anche il vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento: "La musica è un linguaggio universale che unisce le persone e valorizza il nostro patrimonio".