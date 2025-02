Un Carnevale senza carri allegorici. Sfilano le maschere

SPOLETO Edizione che sarà da ricordare quella di quest’anno del Carnevale di Spoleto, la 196esima, che si svolgerà senza i carri allegorici. "A differenza di quanto accaduto lo scorso anno – spiegano gli organizzatori in una lettera al Comune – , in quest’edizione non è stato possibile allestire i carri allegorici a causa di un problema grave e annoso: la mancanza di un capannone stabile che possa consentire ai carristi di poter allestire al sicuro e in continuità. Nonostante ciò, non ci si è persi d’animo e i vari rioni e gruppi hanno deciso in concordia di sfilare comunque organizzandosi in gruppi mascherati accompagnati da qualche piccolo mezzo; questo è importante dal momento che si dà un senso di continuità alla nostra manifestazione, rappresenta la voglia di andare avanti e ci ricorda che ogni tanto è giusto divertirsi comunque, costi quel che costi". Domenica 23 febbraio alle 14.30 quindi sfilata dei gruppi mascherati per le vie del centro storico e domenica 2 marrzo festa finale di tutti i gruppi in viale Trento e Trieste.