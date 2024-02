Un bando per il logo di Santa Margherita

CITTÀ DI CASTELLO – Un bando per realizzare il logo di Santa Margherita e la proposta ufficiale inviata al Giubileo del 2025, di nominarla protettrice mondiale dei disabili. Più in generale saranno promosse una serie di iniziative che ruotano attorno alla Santa, rivolte ai pellegrini che ogni anno giungono alla sua tomba, nella chiesa di San Domenico.

Partiamo dal concorso di idee per il logo: la diocesi di Città di Castello ha presentato nel corso di una conferenza stampa tenuta dal vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, il bando per la realizzazione di un logo che costituirà il segno di riconoscimento ufficiale della figura di Santa Margherita. L’iniziativa è rivolta alle persone fisiche, sia singole che associate e agli istituti scolastici: gli elaborati grafici dovranno pervenire agli uffici diocesani entro il 31 maggio. Il logo dovrà evocare in modo simbolico-artistico la figura della santa (il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili alla pagina: http://www.cittadicastello.chiesacattolica). Il concorso fa parte di un più ampio progetto diocesano per far conoscere Santa Margherita: in programma, la realizzazione di materiale divulgativo dedicato ai numerosi pellegrini e la realizzazione di un sito dedicato.

Il vescovo, nella stessa occasione, ha inoltre comunicato di aver proposto ufficialmente, al Comitato organizzativo del Giubileo 2025 presieduto dall’arcivescovo Rino Fisichella, la nomina della figura di santa Margherita come patrona dei disabili. "La sua storia – spiega monsignor Paolucci Bedini – si completa qui a Città di Castello con una intensità spirituale molto alta. Oggi per noi diventa l’occasione di pensare a una figura di santità e di spiritualità che possa essere di riferimento soprattutto per le persone con disabilità".