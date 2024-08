Umbria Wine, si brinda alla qualità. Cinquanta cantine in vetrina

Dopo il successo strabiliante dell’edizione 2023, con un centro che ha fatto il pienone, torna dal 13 al 15 settembre la seconda edizione del festival dedicato alle etichette umbre. Con la prima grande novità: UWine diventa infatti UmbriaWine, per caratterizzare ancora di più e in maniera più definita la manifestazione che celebra il vino delle nostre colline. Quella che non cambia è la formula che ha decretato il successo di un evento che ha visto la partecipazione di oltre 60.000 presenze e 10mila calici di vino distribuiti: un pubblico ampio e trasversale con tantissimi giovani ma anche adulti ed esperti del settore vitivinicolo. La manifestazione è organizzata dall’associazione Open Mind con il supporto logistico delle istituzioni e il coinvolgimento della città, dei commercianti, dei partner privati, delle cantine, che hanno messo in vetrina i loro prodotti. Ad ospitare le aziende con i loro stand, una cinquantina in tutto, saranno ancora Piazza Italia, Giardini Carducci, Piazza della Repubblica, ma anche Piazza Matteotti.

Il biglietto (denominato token), acquistabile sia in loco che in prevendita (tramite i canali digitali), comprende 5 degustazioni, il calice della manifestazione e il kit ufficiale dell’evento. I biglietti sono disponibili sul sito internet UmbriaWine, grazie alla collaborazione con il portale Ticket SMS. Solo fino a domani, ad esaurimento, i biglietti avranno un costo di 12 euro, anziché 15 euro. Non può mancare la colonna sonora della kermesse: 3 music stage operativi tutti i giorni dall’inizio dell’evento fino a chiusura, con oltre 30 artisti che si alterneranno in consolle.

Silvia Angelici