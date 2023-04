Umbria, turismo da record Arte e bellezza in vetrina Musei aperti e gratuiti

Vola il turismo a Perugia e in tutta la regione, che si conferma tra le mete italiane più amate e ambite di questo ponte del 25 aprile. Sull’onda del boom di presenze trascinate dal Festival del Giornalismo e da altri grandi eventi, anche oggi si prevede una giornata da tutto esaurito, tra l’entusiasmo di albergatori, agriturismi, ristoratori e commercianti. Settore decisivo e trainante è quello dell’arte. "La cultura si sta dimostrando uno straordinario fattore socioeconomico oltre che un grande valore", dice il ministro Gennaro Sangiuliano, che sottolinea "la nuova consapevolezza civile dell’importanza di visitare una mostra o un museo".

E oggi, per la Festa della Liberazione, tutti i musei e i siti archeologici della Direzione Regionale Musei dell’Umbria restano aperti con ingresso gratuito. In prima fila la Galleria Nazionale dell’Umbria con l’incredibile e straordinario successo della mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo“. Domenica ha registrato il dato record di 1648 visitatori e anche ieri si sono formate in Corso Vannucci lunghissime file per entrare. "Ci aspettavamo un buon risultato dalla mostra ma questi sono numeri che non osavamo sperare" dice il direttore della Galleria Marco Pierini, curatore della mostra con Veruska Picchiarelli, che ricorda come nel mese di aprile la media giornaliera di ingressi sia superiore a mille al giorno. Oggi la Galleria è aperta dalle 8.30 alle 19.30 e straordinariamente, grazie al sostegno di Confindustria, la mostra del Perugino sarà aperta anche dalle 19.30 alle 23.30 con ingresso gratuito e prenotazione al costo di 2 euro. Sempre a Perugia ingresso libero al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria che alle 10.30 propone la visita guidata gratuita alla mostra “La Via Lattea“, all’Ipogeo dei Volumni (anche qui visita guidata gratuita alle 10.30) e alla Villa del Colle del Cardinale (visite accompagnate alle 10 e alle 15). Porte aperte anche a Castello Bufalini di San Giustino, al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano e alla Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, quindi a Palazzo Ducale e al Teatro Romano di Gubbio e al Tempietto sul Clitunno a Campello. Tutto aperto anche al Museo Archeologico Nazionale e alla Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo a Orvieto come nell’Area archeologica di Carsulae a Terni.

Sofia Coletti