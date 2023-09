Umbria, strade di sangue. Altro schianto a Norcia

Strade killer: ancora un incidente in Umbria. Dopo le tragedie di venerdì a Campello sul Clitunno e sabato a Terni, e dopo l’incidente di domenica a Gualdo Tadino, ieri mattina i vigili del fuoco intervenuti a Norcia lungo la strada Provinciale 685. Quattro persone coinvolte. L’uomo al volante di una Fiat Multipla ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada. I vigili del fuoco di Norcia che hanno provveduto a estrarre i quattro rimasti incastrati nell’abitacolo. Due di loro sono state trasportate presso il nosocomio di Spoleto, mentre per una è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Terni. La quarta persona coinvolta non ha riportato traumi rilevanti. Un intervento simile è stato effettuato dai vigili del fuoco di Gaifana che domenica sono dovuti intervenire a Gualdo Tadino per estrarre da un’utilitaria due persone. Ben più grave invece l’incidente avvenuto venerdì nel tardo pomeriggio a Campello sul Clitunno dove ha perso la vita un uomo di 87 anni che stava attraversando la Strada Statale Flaminia: è stato travolto e ucciso. La Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per il reato di incidente stradale. Una donna di 76 anni morta e il marito in gravi condizioni: è questo, invece, il bilancio dello schianto avvenuto sabato a Montoro, in provincia di Terni.

D. M.