“L'Umbria che Spacca” fa il pieno di big di Sanremo: arriva Lucio Corsi

Perugia, 20 marzo 2025 - Sul palcoscenico della 12° edizione dell’Umbria che Spacca, organizzata dalla dalla Roghers Staff APS, arriva un altro big di Sanremo. Dopo Guè e Rose Villain, anche loro tra i protagonisti dell’Ariston, ora è il turno di Lucio Corsi.

Il cantautore toscano, che ha dimostrato tutte le sue qualità nel riuscire a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima, è così atteso al festival per l’ultima serata di domenica 6 luglio, quella solitamente riservata per la festa finale ad ingresso gratuito.

“Volevo essere un duro - afferma Corsi - è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)”.

Il programma: l’edizione 2025, con una serie di eventi itineranti e di importanti novità che saranno annunciate prossimamente, è in programma dal 2 al 6 luglio ai giardini del Frontone per avvolgere di musica e non solo il centro storico del capoluogo umbro. Il festival ha già annunciato in precedenza anche le precedenti serate di mercoledì 2 luglio, con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore siracusano Marco Castello (due universi musicali che si incontrano combinando eleganza senza tempo e un groove che attraversa generazioni), di giovedì 3 luglio con la cantante dai capelli azzurri Rose Villain, di venerdì 4 Luglio con il duo degli Psicologi, composto da Alessio Aresu (Lil Kaneki) e Drast (Marco De Cesaris), insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi, ed infine quella di sabato 5 luglio con della leggenda dell’hip hop italiano Guè.