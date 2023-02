Umbria Libri Love, l’amore è tutto da leggere

Tre giorni dedicati all’amore e alle sue infinite sfumature, tra romanticismo, passione, fragilità e grammatica dei sentimenti. Da oggi a domenica Terni ospita “Umbria Libri Love“, una speciale edizione della kermesse letteraria legata alla Festa di San Valentino. Il cartellone va in scena, tra conversazioni e workshop, nei locali della Bct, la Biblioteca Comunale Terni con scrittori, poeti, psichiatri, comunicatori, chef, artisti. "A parlarci d’amore – dice il direttore artistico Angelo Mellone – e di quella forma particolare e meravigliosa di amore che è l’amore di coppia". La manifestazione si apre oggi al Caffè Letterario alle 18.30 con “Gli amori di Lolita“, incontro con la scrittrice Gabriella Genisi ideatrice dei romanzi di Lolita Lobosco, vicequestore (con i tacchi a spillo) a Bari, arrivata anche in tv nella serie con Luisa Ranieri. Introduce Andrea Di Consoli. Si riparte domani. Tra gli eventi spicca alle 18 il racconto di Lorella Cuccarini (nella foto) del suo rapporto con i sentimenti e la grande sfida della loro durata con “Durata. L’amore alla prova della vita“ in un’intervista di Angelo Mellone. E ancora i “comizi d’amore” di due grandi poeti come Franco Arminio e Davide Rondoni, i consigli fitoterapeutici di Ciro Vestita, volto noto del daytime di Rai1, i viaggi musicali del critico Dario Salvatori, che arriverà direttamente da Sanremo, le analisi della criminologa Flaminia Bolzan, della psichiatra Donatella Marazziti, della conduttrice Angela Rafanelli, dei protagonisti del premio “Raccontami l’amore” guidati dall’estro dello scrittore Aurelio Picca. L’ingresso è libero e aperto a tutti.