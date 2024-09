Umbria Historica Va in scena il passato. Roma e il Medioevo con 600 comparse

Conto alla rovescia per Umbria Historica, il più grande evento di rievocazioni del centro Italia che si terrà sabato e domenica al family park Città della Domenica. Un viaggio nel tempo organizzato dal parco perugino insieme all’Associazione umbra rievocazioni storiche (Aurs) a cui prenderanno parte circa 50 gruppi di rievocazione storica dell’Umbria e di altre regioni italiane, Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Sardegna e Veneto, per un’immersione nella storia e nelle tradizioni. Gli spettatori potranno assistere a oltre trenta spettacoli nella due giorni, dislocati tra la Piazza centrale, il Villaggio del bosco e l’Arena grande, dalle 10.30 alle 19. Uno spazio da esplorare con tutta la famiglia per scoprire accampamenti, combattimenti e prove di abilità. Si potranno ammirare cortei, sfilate in abiti storici e mercatini dove alla maestria degli artigiani che realizzano ‘live’ manufatti con tecniche e strumenti dell’epoca si unisce la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità. Il mercato storico artigianale, quindi, è anche ‘didattico’, perché ci saranno dimostrazioni pratiche di realizzazione delle eccellenze artigiane e si potranno osservare le riproduzioni di mestieri antichi. In particolare, grazie ad associazioni di Otricoli, Spello, Tuoro e Ascoli Piceno, si potrà ammirare un tipico accampamento romano e scoprire come vivevano i legionari, assistere a dimostrazioni di combattimento e conoscere i mestieri dell’epoca; c’è poi l’accampamento medievale con l’allestimento di un campo e la presenza di una vera Compagnia d’arme. L’evento si concluderà domenicacon il Corteo dei Cortei che vedrà la partecipazione di oltre 600 comparse.