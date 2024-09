Umbria Forum Tutte le stelle del PalaTerni

Musica, teatro, opere rock, omaggi appassionati e tante emozioni Dopo la pausa estiva, il progetto Umbria Forum lancia la programmazione autunnale e invernale al PalaTerni: una serie strepitosa di spettacoli d’alta qualità, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e consolidare Umbria Forum come polo di eccellenza e punto di riferimento nel panorama culturale regionale.

Ed ecco il cartellone delle meraviglie. Veleggia già oltre le 4mila presenze il concerto di Loredana Bertè (foto sopra) che sabato 21 settembre arriva a Terni nell’ultima data del suo “Ribelle Summer Tour“: un inno alla libertà e al mondo dell’artista con il meglio di tutta la sua carriera, alternando pop e rock, blues e reggae, tra successi come “Non sono una signora”, “Dedicato”, “Non ti dico no” e “Pazza”. Si prosegue il 19 ottobre con “70’s Rock Celebration”, un tributo ai grandi del rock e ai fasti degli anni Settanta accompagnato da narrazioni teatrali e coreografie di danza contemporanea, ideato dall’associazione Musicateatro 1971. Sul palco anche Stefano de Majo e Romana Sciarretta. Il terzo appuntamento , venerdì 8 novembre, è con il grande Massimo Ranieri (foto sotto), artista tra i più amati del panorama nazionale, con “Tutti i sogni ancora in volo” (in esclusiva regionale): è un viaggio attraverso la sua straordinaria carriera e i suoi più grandi successi, che intreccia canto, recitazione e storie inedite. Sempre a novembre, giovedì 14, approda al PalaTerni “Mare Fuori Il Musical”: diretto da Alessandro Siani porta sul palco la magia e l’intensità della popolare serie tv, con giovani talenti.

Tre gli eventi a dicembre: Il 6 riflettori puntati su “Shine! Pink Floyd Moon”, opera rock del coreografo Micha van Hoecke, che fonde la musica dei Pink Floyd con la danza (c’è Raffaele Paganini nel ruolo di Syd Barrett). Venerdì 20 sarà di scena “We All Love Ennio Morricone”: sarà molto più di un semplice tributo al celeberrimo compositore ma un viaggio emozionale nelle sue colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema e della musica. Con racconti e aneddoti dello storico manager Luigi Caiola intrecciati alle esecuzioni delle opere più celebri di Morricone, affidate all’orchestra ’ViVas! Terni’ diretta da Marco Gatti. Lunedì 23 un classico natalizio di Charles Dickens, “A Christmas Carol”, rivive al PalaTerni in un musical di grande successo. Il 2025 si apre con un evento spettacolare: “I Tre Moschettieri – Opera Pop,” interpretazione moderna del classico di Dumas che unisce musica, prosa e danza con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone diretti da Giuliano Peparini.

Le prevendite dei biglietti sono sui circuiti di Vivaticket, Ticketone, Liveticket e Ticketitalia.

Sofia Coletti