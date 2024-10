“Umbria Factory“ si chiude nel segno delle novità

Ultimi tre giorni di eventi per la quarta edizione di “Umbria Factory Festival“, in scena tra Spello e Foligno la sua intensa programmazione da oggi a domenica. Si comincia oggi con la danza di “Le classique c’est chic!“ con Anna Basti (alle 17 e domani alle 16), performance site specific nello spazio pubblico a Foligno, in collaborazione col Tsu. Alle 21 a Spello c’è lo spettacolo “Solo quando lavoro sono felice“ di Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa al Subasio, quindi a Foligno ecco “il Concerto al buio“ di Teho Teardo (nella foto) alle 22.30 allo Spazio Zut!

Foligno sarà protagonista domani con performance non stop. Da segnalare allo Spazio Zut! il teatro di “Quasi una serata“ alle 19, la musica raffinata di Eric Chenaux alle 21.30, la sperimentazione di Rob Mazurek/Gabriele Mitelli alle 22.30. Domenica, sempre a Foligno, performance interattiva “Dear Laila“ di Basel Zaraa (dalle 16 alle 21, Palazzo Candiotti), la danza con “Sport“ di Salvo Lombardo (alle 17, Auditorium Santa Caterina) e lo spettacolo “Entertainment“ di Menoventi alle 19, Spazio Zut!