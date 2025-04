Umbria Energy vola. Utile in crescita nel ’24

Vola Umbria Energy: nel 2024 oltre 3,5 milioni di utile. È quanto emerge dall’approvazione del bilancio votato all’unanimità dall’assemblea dei soci. Bilancio certificato con un fatturato di oltre 100 milioni di euro, un Ebitda - risultato della gestione operativa - superiore agli 8 milioni e un utile netto pari a 3,6 milioni (+ 27% rispetto all’esercizio precedente). "Anche in un momento estremamente complesso come quello che stiamo vivendo – ha sottolineato l’amministratore delegato Laura Caparvi – l’azienda si conferma solida e in equilibrio".

Il 2024, segnato da una forte incertezza geopolitica in Russia-Ucraina e in Medio Oriente, ha messo in evidenza la fragilità della catena di approvvigionamento energetico europeo, in questo contesto Umbria Energy è riuscita a chiudere l’anno con risultati più che positivi. "Non solo ha dimostrato una sana gestione delle risorse economiche e umane, ma ha anche confermato la sua visione lungimirante del mercato – dicono dall’azienda –. Il margine operativo lordo è rimasto al di sopra degli 8 milioni, mentre il margine del mercato dell’energia elettrica ha registrato un incremento del 14% rispetto al 2023, raggiungendo oltre 6 milioni di euro. In crescita anche il gas naturale, che è salito a circa 4 milioni di euro, con un incremento di 373 mila euro (+10%) rispetto all’anno precedente.

Il 2025 segnerà una nuova fase nel processo di crescita e sviluppo di Umbria Energy, che ripartirà concentrando i suoi sforzi su tre principali direttrici di sviluppo.