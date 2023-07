Umbria Danza a Perugia C’è la star Carolyn Carlson

E’ la notte di Carolyn Carlson (nella foto): celebre danzatrice, artista, coreografa (è stata la prima a ricevere un Leone d’Oro alla carriera), icona mondiale della danza contemporanea, torna a Perugia come star e madrina dell’Umbria Danza Festival.

Questa sera alle 21.30 la danzatrice incontrerà il pubblico nel Complesso di Sant’Anna per la serata evento dal titolo “Danzare in una verticale di luce: ragionamenti sulla scena contemporanea“: è un talk a più voci, condotto da Francesca Pedroni, giornalista, film maker, critico di danza, con la partecipazione di Simona Bucci, Sara Orselli e la direttrice artistica del Festival Valentina Romito. Instancabile maestra e pedagoga incontrerà anche danzatori e giovani studenti per due giorni di masterclass: oggi e domani, accompagnata dalla sua assistente e danzatrice più fedele, la perugina Sara Orselli e dalla musica live dei giovani Nicola Pitassio e Ruggero Bonucci, anch’essi perugini. Poetessa dell’immaginifico, amante della natura, Con la sua poetica Carolyn Carlson ha dato un contributo ingente alla danza contemporanea, influenzandone l’evoluzione fino ai giorni nostri. E’ una luminosa figura di riferimento per chiunque creda nel potere creativo della danza.

E sempre oggi sono da segnalare altri due spettacoli. Il festival approda alla Galleria Nazionale dell’Umbria con lo spettacolo, in prima regionale, “Come neve“ di Adriano Bolognino e Körper per il Centro Nazionale di Produzione della Danza in scena alle 12.30 e alle 17. E ancora alle 18.30 nel Chiostro di Sant’Anna c’è la prima regionale di “Genoma scenico“, il concept di Nicola Galli e Tir Danza per una performance interattiva strutturata in una sessione di gioco nella quale le persone sono coinvolte attivamente nella creazione dello spettacolo.