Umbria Cinema Grandi stelle in piazza a Todi

Carlo Verdone Margherita Buy, Claudia Gerini, Valeria Golino e poi Emanuela Fanelli, Paolo Calabresi, Luca Barbarossa, Massimiliano Bruno e Max Giusti. Sono le grandi stelle della quarta edizione di “Umbria Cinema“, il festival che questo week-end, da venerdì 13 a domenica 15, animerà le piazze di Todi. Promosso dalla Regione e dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente di Umbria Film Commission, il cartellone è stato svelato ieri a Roma, nella sede dell’Associazione Stampa Estera, dal regista, l’assessore regionale a cultura e turismo Paola Agabiti, il sindaco Antonino Ruggiano insieme all’onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati (insieme nella foto)

Nato quattro anni fa, per riavvicinare il pubblico alle sale in un momento di forte crisi, il festival punta solo sul cinema italiano e ha il cuore pulsante nell’incontro tra i protagonisti della settima arte e gli spettatori. "Il premio – ha sottolineato Genovese – diventa un’occasione per i protagonisti del nostro cinema di confrontarsi con gli spettatori, raccontarsi e rivelare quanto lavoro e passione c’è dietro a ogni racconto cinematografico". Oltre agli incontri in Piazza del Popolo, il programma prevede dodici film italiani in concorso per sei premi(proiezioni al Nido dell’Aquila), uno fuori concorso e l’anteprima di una serie Rai. Il Premio Gigi Proietti si sdoppia, per Verdone e la Buy. "Sarà un’edizione pop, ricca di ospiti e di film in una selezione trasversale che spazia tra tutti i generi – aggiunge il direttore artistico –. Ci saranno anche concerti e presentazioni di libri a tema cinematografico". Per il sindaco Ruggiano, "il festival è il coronamento di un’estate straordinaria. Anche in provincia c’è sete di arte e cultura", l’onorevole Mollicone ricorda che "il cinema è da sempre strumento fondamentale per la valorizzazione e di rilancio dei nostri territori"

Quanto al programma, si parte venerdì alle 21 con la consegna del Premio Gigi Proietti a Margherita Buy e del Premio Città di Todi a Emanuela Fanelli, seguite da Claudia Gerini con lo spettacolo “Qualche estate fa“ dedicato a Califano. Sabato consegna dei premi ai film in concorso e oltre ai vincitori sono attesi Paolo Calabresi e Luca Barbarossa (con i loro libri) e Max Giusti con il show. Gran finale domenica con l’arrivo sul palco dell’amatissimo Carlo Verdone, che riceverà il Premio Proietti. Quindi il libro su Ennio Morricone di Valerio Cappelli e Marco Morricone, il film fuori concorso “Amici per caso” di Max Nardari, l’esibizione degli allievi del Laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno e l’anteprima della fiction Rai “I casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente”.

Sofia Coletti