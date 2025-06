Pantalla dice “no“ all’impianto fotovoltaico da 4 mega

Un grande impianto fotovoltaico a terra, di quasi 4 mega, che occuperà una vasta superficie di terreno a destinazione industriale fino ad ora adibito a coltivazione agricola. È quanto sta accadendo nella frazione di Pantalla, dove è in fase di avvio la realizzazione di quello che gli abitanti definiscono "ecoscempio". Per i più l’impatto di tale opera sarà devastante, al punto che si è costituito un Comitato, “No al fotovoltaico senza sostenibilità“, allo scopo di salvaguardare il territorio e i cittadini e fermare la realizzazione dell’impianto. "Dalle prime indagini svolte – afferma il presidente del Comitato Girolamo Bruno – abbiamo rilevato la presenza, a ridosso dell’area di insediamento, di un bene soggetto a vincolo da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali; questo elemento di per sé, secondo le norme vigenti, può rendere irrealizzabile a priori il progetto". L’area interessata si trova proprio all’ingresso della frazione, lungo la Tiberina, una strada altamente frequentata non solo dagli abitanti di Pantalla. "Alcuni consiglieri comunali – aggiunge – hanno presentato una mozione per fare luce sulla vicenda e verificare in maniera approfondita il dossier tecnico. La mozione è stata votata all’unanimità: auspichiamo che tutto si svolga in tempi rapidi e in maniera efficace". Il Comitato sta raccogliendo le adesioni per una petizione e non si esclude un esposto/denuncia.

s.f.