“Umbria Antica“. Il festival al via

Inaugurata ieri a Todi la quarta edizione dell’Umbria Antica Festival, che quest’anno ha come tema “Le strade della Storia”. La sala del Consiglio di Palazzo del Capitano (Piazza del Popolo) ha ospitato, dopo i saluti istituzionali del sindaco, la storica Laura Pepe, che ha dato il via alla nuova edizione dell’evento con una lezione alla scoperta dei grandi viaggi dell’antichità: “Viaggi, incontri, scontri. Da Odisseo ad Alessandro il Grande“. Il Festival è proseguito ieri sera alle 21.30 al Teatro Comunale di Todi con lo spettacolo “Popoli e imperi. La geopolitica umana dall’antichità a oggi“ di Dario Fabbri. Prossimi appuntamenti, sabato 22 al Cinema Teatro Nido dell’Aquila: dalle 21.15 andrà in scena Cesare Catà con “ Odissea Jukebox“. Al Teatro Comunale di Todi, domenica 23, sempre dalle 21.15 andrà in scena Piergiorgio Odifreddi con “Il mio Lucrezio, la mia Venere“.