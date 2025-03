Umbria Antica Festival, la storia a Todi

Le strade della storia portano a Todi. Il merito è dell’Umbria Antica Festival che torna per la quarta edizione da giovedì 20 a domenica 23 marzo con grandi lezioni divulgative e serate ad alto tasso di coinvolgimento per attraversare tutte le rotte del mondo antico. Il tema di quest’anno, prestato ieri a Perugia, a Palazzo Donini, punta su “Le strade della Storia” perché "ci sono percorsi – dicono gli organizzatori – che non si limitano a unire luoghi, ma legano il destino delle civiltà e tessono le linee del tempo nella trama invisibile della nostra memoria condivisa". E sarà un parterre d’eccezione a fare di Todi il crocevia del sapere antico.

L’inaugurazione del Festival, giovedì 20, spetta a Laura Pepe che racconterà di viaggi, incontri, scontri, da Odisseo ad Alessandro il Grande.

Poi, le strade della storia si dirameranno in tante direzioni. Nel cartellone brillano quattro serate d’autore al Teatro Comunale (biglietti su liveticket). Si comincia con l’anteprima del 19 marzo di Matteo Saudino, in arte Barbasophia in una lezione-spettacolo dedicata a Seneca e alla sua ricerca filosofica verso la felicità. Giovedì Dario Fabbri parlerà della geopolitica umana nel mondo antico, venerdì Luciano Canfora presenterà il suo ultimo lavoro “La grande guerra del Peloponneso“ mentre Piergiorgio Odifreddi chiuderà il Festival, domenica 23, con una lezione speciale su Lucrezio. Ma c’è anche una serata al Nido dell’Aquila che sabato 22 ospiterà Cesare Catà con il suo “Odissea Jukebox“, che mescola storytelling, letture sceniche e stand-up comedy in un format interattivo che coinvolge il pubblico.

Oltre alle serate, il Festival si snoda in grandi lezioni e grandissimi ospiti che nelle quattro giornate si susseguono alla sala del Consiglio di Palazzo del Capitano: Filippo Coarelli, Luana Cenciaioli, Giovanni Brizzi, Margherita Bergamini e Piero Boitani nella prima giornata seguiti da Giusto Traina, Valentino Nizzo, Maria Giuseppina Muzzarelli, Tommaso Braccini, Imma Eramo, Simonetta Stopponi, Adriano La Regina, Gioal Canestrelli, Alessandro Guidi, Francesco Marcattili, Sara Nardi, Luca Pulcinelli, Nicola Mastronardi, Donatella Puliga, Luigi Spina. In programma anche speciali visite guidate alle Cisterne Romane, al Museo Civico di Todi e al Museo Lapidario e la grande Fiera del libro nella Sala delle Pietre.