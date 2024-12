Umbertide, la truffa delle bollette: "Non fate entrare sconosciuti in casa"

L’allarme corre sul web e per fortuna mette al riparo i cittadini dall’ennesima truffa. Quella che alcuni individui, giovani ed eleganti stanno perpetrando ai danni soprattutto di anziani – ma non solo – chiedendo di vedere le bollette delle proprie utenze di luce e gas, promettendo sconti di nuove presunte compagnie, millantando sanzioni da parte dello Stato. E’ ancora una volta la pagina Facebook “Segnaliamoli ad Umbertide” a mettere in allerta le persone. "Non date bollette a nessuno che si presenti alla vostra porta – scrive L.S.H. - Oggi volevano convincermi cambiare gestore dicendo che lo Stato me lo imponeva e che ero in una posizione abbastanza grave. Io non gli ho dato retta, ma qualcuno potrebbe cascare nel tranello". Si aggiunge P.A: "Attenzione. Stamattina ha suonato alla porta un ragazzo chiedendomi di entrare in casa semplicemente per aggiornarmi dei dati Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con funzione controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas) attraverso un un link che era in bolletta. Ho chiamato Arera e non ne sanno nulla. Probabilmente vi fanno firmare qualcosa per un cambio gestore". Ed e proprio questo l’obbiettivo dei truffatori. Spiega un cittadino che ha avuto un famigliare turlupinato: "Vogliono vedere le bollette perché cercano o i codici “POD” e PDR con i quali possono cambiare i contratti di luce e gas. Ogni codice che piazzano ad aziende senza scrupoli prendono una percentuale. Una volta ci hanno truffato anche mia madre. Ha ricevuto la bolletta della corrente elettrica di una azienda mai sentita ma prima che di essersi accorta del cambio di intestazione almeno tre bollette le ha pagate". I malviventi in questi giorni stanno facendo il giro della città e le segnalazioni si moltiplicano provenienti da varie zone. Scrive J.T "Jessica Trottini. Oggi pomeriggio verso le 17.00 nella zona della ex Fornace: mi hanno suonato alla porta, ma appena ho detto loro che avrei chiamato il mio gestore per verificare se ne sono andati". Aggiunge A.P. "Girano ora per Piazza Matteotti: attenzione sono molto furbi e insistenti, puntano sulla solita bugia degli sconti". Infine F.P: "Uno è passato poco fa ma io già preparato. L’ho fatto salire e ma poi gli ho consigliato di cambiare lavoro non di cercare di truffare anziani".

Pa.Ip.