Umbertide dice addio a Luciano Bettucci

UMBERTIDE – Si è chiuso un sipario, un altro, immenso, se ne è aperto per Luciano Bettucci, uomo, attore e personaggio nel senso più vero e bello del termine. Ieri la morte, a 82 anni, dopo una breve malattia vissuta con coraggio e assoluta lucidità. Un signore nella vita, un elegante camaleonte sul palcoscenico, in grado di passare da un "classico" ad una gag. Cuore leggero, semplice ma colto, una vissuta tra il lavoro nella Fcu, la sua amata famiglia, l’impegno sociale ed sua infinita passione per il Teatro dei Riuniti della cui Accademia era stato presidente. Con Achille Roselletti sr. e Adriano Bottaccioli, compianti protagonisti dell’Accademia dei Riuniti ne rappresenta le radici profonde. Perché grazie a loro i "Riuniti" sono stati e restano in assoluto una delle migliori espressioni della cultura umbertidese (e non solo). I funerali si svolgeranno oggi alle 11,00 in Collegiata.

Pa.Ip.