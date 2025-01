Ultimo, toccante saluto a Luigi Rambotti

SPOLETO In tanti nel Santaurio della Madonna della Stella per dare l’ultimo saluto a Luigi Rambotti. Scomparso a 71 anni, dal 1997 al 2018 è stato direttore dell’Archivio di Stato di Perugia e responsabile della sezione di Spoleto. Rambotti è stato impegnato fortemente non solo nelle attività di conservazione del patrimonio archivistico regionale, ma anche nella divulgazione, nel supporto alle realtà limitrofe e nella partecipazione alle attività culturali del territorio, di Spoleto in primis. Grande anche l’impegno, nel periodo dopo il terremoto del 2016, per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio archivistico della Valnerina. Con la scomparsa di Luigi Rambotti, l’Umbria perde una figura di grande valore. Ad esprimere il cordoglio anche il sindaco d Andrea Sisti: "Perdiamo un punto di riferimento, un uomo di grande cultura dotato di una profonda conoscenza del territorio e della sua storia"