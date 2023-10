Ulteriori contributi per l’acquisto delle bici elettriche

TERNI Altri contributi per l’acquisto di bici e cargo-bike elettriche. "Il 20 settembre è partito il bando per ottenere un contributo fino al 50% della spesa totale", annuncia il Comune. La misura - dichiara l’assessore all’ambiente Mascia Aniello - si inserisce nell’accordo di programma per la qualità dell’aria nella Conca ternana sottoscritto dal ministero dell’Ambiente e dalla Region per il triennio 2023-2025.Tali contributi hanno l’obiettivo di promuovere sistemi di trasporto sostenibili, agevolando la diffusione tra i cittadini di mezzi a zero emissioni in atmosfera. In una prima fase, lo scorso 23 agosto, la Giunta aveva deliberato lo stanziamento di 75.000 euro, ma oggi, visto l’enorme successo dell’iniziativa, abbiamo approvato il rifinanziamento del bando con ulteriori 35.000 euro". E’ possibile richiedere il contributo fino al 10 ottobre, collegandosi al sito https:sportelloenergiaterninarni.it A poterne beneficiare sono i cittadini, residenti nei comuni di Terni e Narni, che hanno acquistato la bici o la cargo-bike a partire del 23 agosto, giorno di approvazione del bando.