UJ, concerto memorabile di Mika L’Arena ha ballato e cantato con lui

PERUGIA Un gigantesco, generoso abbraccio alle migliaia di fan con cui Mika si è divertito a parlare, ballare (è sceso dal palco in mezzo alla gente in due diverse occasioni e fatto salire sul palco una giovane fan) e con cui ha condiviso le emozioni che "solo un festival come Umbria Jazz può regalare". Ricordando la sua precedente partecipazione, l’artista di origini libanesi ha sottolineato "l’ansia che assale chi come me viene invitato a partecipare a un jazz festival. Ricordo che poi prima di salire sul palco incontrai Renzo Arbore che era venuto a salutarmi. Se lui fosse qua stasera gli chiederei di suonare il clarinetto con me... Ricordo anche che poi dopo il concerto cenai in un albergo del centro. Dal terrazzo intorno a me si udiva musica ovunque, il chiasso più delizioso che ho mai sentito nella mia vita. Sui tetti, nella piazze, nelle strade, jam session dappertutto. Mi sono detto ’non è un film, questo accade veramente’. Se in tutti i paesi almeno una volta l’anno succedesse una cosa così, il mondo sarebbe un posto più bello...". Eccola la vera forza di UJ. Artisti che ovunque si uniscono ad altri artisti per delle jam session improvvisate. L’altra sera al Priori Secret Garden alla band impegnata nel programma dell’aperitivo si è aggiunto dal terrazzino della sua stanza con l’accappatoio addosso un sassofonista, ben accolto dai colleghi e dal pubblico dei presenti...

D. Miliani