Ubriaco in mezzo alla strada, cammina tra le auto e rallenta il traffico

Perugia, 8 settembre 2023 – Camminava tra le auto con andamento incerto, rischiando di finire investito. Per questo la polizia di Perugia è stata costretta a intervenire in via Settevalli, nel capoluogo umbro, dove era stato segnalato un uomo che, con andamento incerto, intralciava gli automobilisti.

Giunti sul posto, gli agenti hanno rallentato il traffico in sicurezza per evitare incidenti, dopodiché, lo hanno aiutato ad allontanarsi dalla strada. Il giovane, un 27enne ecuadoriano, è apparso fin da subito in palese stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol.

Constatato che il ragazzo ha rifiutato l'intervento del personale sanitario del 118, gli operatori lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Al termine delle attività di rito, il 27enne è stato sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.