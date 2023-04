Ubriaco provoca incidente Si ribalta con l’auto Denuncia e patente ritirata

Di notte, si ribalta con l’auto in piena zona industriale, a poca distanza dalla sede del commissariato e quando gli agenti arrivano lo trovano ubriaco (con un tasso alcolemico di 3 volte superiore al consentito). Nei guai è finito un uomo di 38 anni che è stato multato e denunciato per i reati del caso. Gli agenti della polizia del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti in viale Morandi dove era stata segnalata la presenza di un veicolo ribaltato sulla sede stradale. Gli operatori, arrivati immediatamente sul luogo dell’incidente, dopo aver segnalato il fatto, hanno rallentato il traffico in sicurezza e hanno avvicinato il conducente del veicolo coinvolto per verificare le sue condizioni di salute. L’uomo presentava evidenti escoriazioni e lesioni al volto che si era procurato a seguito del ribaltamento della vettura. Si tratta di un cittadino di origini straniere, classe 1984 che, di fronte alle sollecitazioni degli agenti di polizia nel corso dell’identificazione, ha mostrato sintomi di alterazione dovuta all’abuso di alcool. Per questo motivo, dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le prime cure, il conducente è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha avuto esito positivo. Il 38enne, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, circostanza che, secondo quanto ricostruito dalla polizia, al momento di transitare lungo via Morandi, verosimilmente, gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo che poi si è ribaltato rimanendo fermo su una fiancata.

Terminate le attività di rito, il conducente è stato denunciato dalla polizia alla competente autorità giudiziaria (ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada) "per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza". Considerato inoltre che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al conducente è stata ritirata la patente ai fini della revoca, con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate. L’uomo è stato infine affidato alle cure dei sanitari che lo hanno accompagnato all’ospedale di Città di Castello per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Sempre più spesso, anche nel corso degli ordinari controlli sulle strade del territorio, le forze dell’ordine individuano persone che si mettono alla guida dopo aver alzato troppo il gomito, circostanza che costituisce un reato e soprattutto un pericolo per se stessi e per gli altri.