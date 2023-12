Ubriaco, minaccia il fratello. Ora non può avvicinarsi

ACQUASPARTA - Divieto di avvicinamento alla persona offesa e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un uomo di 46 anni. Il provvedimento, emesso dal gip di Terni, è stato notificato dai carabinieri. L’uomo è accusato di minaccia e danneggiamento aggravati. Le indagini, coordinte dalla Procura di Terni, erano state avviate a maggio quando una pattuglia dei carabinieri era intervenuta in casa del 46enne che, ubriaco, aveva litigato con il fratello, minacciandolo e danneggiando infissi ed elementi d’arredo. Anche alla presenza dei militari l’uomo non si era placato, strattonandoli ed afferrandone uno per il collo, fino a colpire a testate il finestrino dell’auto prima di essere bloccato e affidato ai sanitari del 118. Già quella sera l’uomo era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’attività investigativa svolta dopo la denuncia-querela presentata dal fratello 54enne ha arricchito il quadro degli elementi indiziari a carico del 46enne, portando all’emissione del provvedimento cautelare.