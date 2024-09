Fiera dei Soprastanti. È il giorno del mercato

Il grande mercato barocco della Fiera dei Soprastanti apre ufficialmente la Giostra della Quintana di settembre 2024. L’appuntamento è per oggi dalle 16, percorrendo non solo via Scuola D’arte e Mestieri, Palazzo Candiotti come lo scorso anno ma si allargherà interessando anche via del Liceo e Piazza XX Settembre da dove avverrà l’apertura. I banchi allestiti dai dieci rioni insieme a quelli dell’Ente Giostra intratterranno il pubblico con particolari oggetti, dimostrazioni di mestieri e scene di vita. Sono tante le novità che caratterizzeranno la ventitreesima edizione del mercato barocco folignate. Il presidente della Commissione Artistica dell’Ente, Simone Agostini, ha puntato molto sul teatro di strada oltre che su una sempre maggiore fedeltà storica dei banchi che caratterizzeranno l’evento. Non mancheranno le esibizioni musicali, così come le scene di vita seicentesca che sono peculiarità di questa manifestazione e che animeranno l’intera area della fiera fino alla chiusura prevista per le ore 23. La Fiera dei Soprastanti risale all’inizio del XV secolo ed ebbe nel corso del tempo una notevole espansione e risonanza. La Fiera dei Soprastanti nel 1600 durava ben due mesi, dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno. Il nome ‘Soprastanti’ deriva da quello della Magistratura straordinaria che, per tutta la durata della Fiera, sostituendosi ad ogni altra Magistratura cittadina, aveva il compito di regolare e mantenere l’ordine non solo nell’ambito della Fiera, ma in tutta la città.