Ubriaco e “pazzo“ di gelosia. Prima il litigio poi le botte. Lei in ospedale, lui arrestato

La telefonata che è arrivata al numero unico di emergenza chiedeva l’intervento della polizia per la presenza di una persona molesta in un’abitazione di Perugia. E, in effetti, quando sono arrivati nell’appartamento, gli agenti hanno constatato che si era appena consumata una violenta aggressione ai danni di una donna. I poliziotti, peraltro, hanno faticato per entrare nella casa. La vittima è stata immediatamente soccorsa: aveva delle evidenti lesioni in testa e per questo è stato chiamato a intervenire il personale del 118. Nell’appartamento c’era un uomo, un cittadino ecuadoregno di 32 anni, gravato da precedenti di polizia e in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, che è stato preso in consegna dagli agenti.

I poliziotti hanno poi ascoltato la donna che ha raccontato di aver avuto una lite per motivi di gelosia con il compagno, che si era introdotto con la forza all’interno dell’appartamento, al culmine della quale quest’ultimo l’aveva aggredita e picchiata con violenza. La vittima è stata quindi accompagnata all’ospedale Santa Maria della Misericordia dove le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Il 32enne, invece, è stato condotto presso gli uffici della Questura ove, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per i reati di lesioni personali e violazione di domicilio e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.