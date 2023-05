Ubriaco alla guida causa un incidente, denunciato un 47enne

Al volante ubriaco, causa un incidente, denunciato e patente ritirata. E’ accaduto sabato notte in via Magno Magnini. Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato di Perugia che, dopo avere soccorso i coinvolti, hanno proceduto alla verifica delle loro condizioni di salute e quindi effettuato anche l’alcotest. L’esito, per il conducente del mezzo che aveva provocato lo scontro, un 47enne, italiano, che mostrava evidenti sintomi di alterazione, è risultato positivo. Il tasso alcolemico era tre volte superiore al limite consentito, circostanza che, al momento di transitare nella via, verosimilmente, gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo. Terminate le attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Considerato inoltre che l’incidente è stato provocato in orario notturno, al 47enne è stata ritirata la patente ai fini della revoca con sanzioni amministrative pecuniarie raddoppiate.Il veicolo, invece, è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.