Tutto pronto per “Corciano Castello di vino“ tra l’enologia e le eccellenze del Trasimeno

Tutto pronto per il ritorno di “Corciano Castello di vino“, kermesse dedicata all’enologia e alle eccellenze del Trasimeno che questo week-end, da venerdì a domenica, animerà le vie del borgo con eventi esperienziali che si potranno assaporare tutte da assaporare lungo un caratteristico percorso sensoriale itinerante: ed ecco degustazioni di vini nelle cantine, prodotti locali nei Corner street food e i piatti della tradizione enogastronomica umbra nella Taverna del Duca. Al via anche i dedicati all’arte, con tre esposizioni tra Palazzo Comunale e la chiesa di Sant’Antonio. E poi musica, degustazioni guidate (ma anche più tecniche per operatori del settore), masterclass, convegni a tema, senza dimenticare la fotografia, che sarà al centro del contest “Shooting wine” a tema “Invinami a bere”, e le borse di studio, che saranno assegnate agli studenti dell’Istituto comprensivo Bonfigli vincitori del concorso Wine art 2024 a tema “Il vino tra l’Amor Sacro e l’Amor Profano”. Torna anche il Salotto di vino che toccherà l’ambito sportivo e vedrà protagonisti diversi personaggi del settore, tra i quali l’ex tennista e imprenditore Francesco Cancellotti.

Il presidente Bruno Nucci (foto), nella presentazione di ieri, ha poi ricordato la mission dell’associazione organizzatrice: "Oltre a ristrutturare le opere architettoniche del Castello di Corciano, l’obiettivo è di collaborare con altre realtà e di spaziare in beneficenza e donazioni. Quest’anno, insieme alla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, abbiamo deciso di appoggiare Liberamente Donna, che lotta contro la violenza di genere. In un momento sociale come quello che stiamo vivendo ci sembrava importante offrire il nostro sostegno". Presenti anche Eleonora Pace (presidente Assemblea legislativa della Regione) e Francesco Mangano (assessore alla cultura di Corciano)