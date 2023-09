Tutto il gusto di fare film Regione in vetrina a Venezia

Il Cuore Verde sceglie la Mostra del cinema di Venezia per lanciare un nuovissimo progetto che unisce la magia della settima arte e la promozione del territorio e dei prodotti locali. Ecco "Sentieri e sapori del cinema in Umbria" che avrà il suo debutto venerdì al Lido, all’Hotel Excelsior e che la Regione organizza con la rete dei festival di cinema: Umbria Film Festival di Montone, Festival del Cinema di Spello, PerSo Film Festival di Perugia, Vie del Cinema di Narni e Terni Film Festival "Popoli e Religioni". "L’Umbria – dice l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti (nella foto) – è ricca di luoghi immersi nel verde, come oliveti e vigneti, che si prestano a diventare magnifici cinema all’aperto. E vanta una rete di festival che, ognuno con caratteristiche delineate, si occupa di cinema da decenni con progetti che valorizzano il nostro territorio".

Parte da qui il numero zero della rassegna che proporrà proiezioni nei vigneti (e in futuro negli oliveti) per "offrire agli spettatori un’esperienza indimenticabile di cinema en plein air, immersi nella bellezza della campagna in diverse tenute vinicole. L’obiettivo del progetto - prosegue l’assessore - è potenziare il cinema come strumento di arricchimento culturale, promuovere le produzioni enogastronomiche suggerendo luoghi non inclusi nelle rotte turistiche tradizionali e valorizzare l’operato e l’esperienza della rete di festival di cinema creando un network di eventi culturali".

Alla Mostra di Venezia arriva anche Norcia, con il cortometraggio "La bellezza dell’anima minuta" che verrà presentato domani mattina: un viaggio tra le piccole realtà italiane dove la cittadina umbra è stata scelta come simbolo di rinascita dopo il terremoto raccontando il cantiere per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto.

Sofia Coletti