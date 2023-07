Tutti pazzi per la radio ufficiale

Chi passa da Corso Vannucci in questi giorni non perde l’occasione per salutare i conduttori di Radio Monte Carlo che trasmettono in diretta da Perugia (anche quest’anno) per tutta la durata del festival. Saluti e selfie cui le voci e i volti noti della celebre emittente, radio ufficiale di Umbria Jazz, si prestano volentieri. La partnership con Rmc (Gruppo Mediaset) e la Fondazione Umbria Jazz è stata rinnovata anche per le prossime tre edizioni. A chi non conosce il festival la radio racconta ogni giorno gli aspetti più suggestivi e curiosi della manifestazione e della città. Un coinvolgimento a tutto tondo che spazia da interviste alle istituzioni fino al racconto in tempo reale dell’atmosfera che si respira a Perugia. La speciale postazione è stata allestita quest’anno all’altezza della libreria Feltrinelli. All’interno in consolle si alternano i vari conduttori Rosaria Renna e Filippo Firli in “Due come noi”, Isabella Eleodori e Alberto Davoli in “Happy Together”, di Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo in “Take it easy” e di Nick the Nightfly nel suo celeberrimo programma “Monte Carlo Nights”. Il tutto per un totale di 130 ore di diretta.

La partnership è infatti l’occasione per raccontare, attraverso le voci di Radio Monte Carlo, Umbria Jazz 2023 in tutte le sue sfumature. E naturalmente chi si trova a Perugia per seguire i concerti della straordinaria edizione del cinquantennale approfitta per ’vivere’ in diretta l’evento anche in radio. Molti le iniziative in questi giorni per il 50esimo di UJ. Dopo il libro fotografico e la miniserie web tv con i ricordi di Carlo Pagnotta e Renzo Arbore de La Nazione, ieri è stata presentata anche la Guida di Repubblica "Umbria Jazz. Storie e musica: 50 anni di successi"