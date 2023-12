Tutti pazzi per il tennis. La ’valanga Sinner’ moltiplica praticanti e iscrizioni ai circoli

La valanga Sinner “travolge“ anche l’Umbria ed innesca nuovi entusiasmi negli ambienti tennistici della regione. "La grande vittoria dell’Italia in Coppa Davis ha chiaramente suscitato entusiasmo anche nel nostro club, dove per la verità l’attività, non solo agonistica, è sempre stata particolarmente importante e continua – sottolinea il maestro e presidente dello Junior Tennis Perugia Roberto Tarpani, -. I soci si cimentano con grande regolarità e va sottolineato che dopo il trionfo di Malaga ci sono state anche varie persone che hanno chiesto informazioni su lezioni e corsi. Questo per far intendere – prosegue il maestro -, che eventi così importanti come la conquista della Davis sono un traino fondamentale per tutto il movimento. E poi diciamocelo in tutta franchezza, l’ascesa costante di un campione come Jannik Sinner, un bell’esempio non solo di doti sportive ma anche di educazione lontano dal campo, funge da spinta inesauribile per il mondo della racchetta, non solo in Italia. Perché il nostro è uno sport sano che tiene particolarmente presenti i valori del rispetto e della lealtà. Tra l’altro allo Junior Tennis Perugia abbiamo Francesco Passaro, di cui sono allenatore, attuale numero 203 del mondo, best ranking 108 e vincitore di un Challenger Atp e di due medaglie d’’oro ai Giochi del Mediterraneo, che in più di una occasione ha avuto modo di allenarsi proprio con Jannik. Inoltre, in vista della stagione 2024, per due settimane la cosa si ripeterà visto che Francesco e Jannik si alleneranno insieme ad Alicante, in Spagna, dove per un paio di giorni sarà presente anche Carlos Alcaraz".

Silvia Angelici