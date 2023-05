Tutti in bici. Ma d’epoca Debutta ’La Favolosa’ Ciclostorica sul territorio

Gubbio si apre sempre più allo sport. Dopo la Festa del Cross e la Spartan Race la città di pietra è pronta ad ospitare la prima edizione de ’La Favolosa’, una ciclostorica con bici d’epoca datate 1987 e anni precedenti, oltre all’abbigliamento, totalmente vintage nel rispetto della tradizione di questo tipo di appuntamenti. Il tutto seguendo l’esempio de ’L’Eroica’ di Gaiole in Chianti, che ogni anno richiama in Toscana migliaia di appassionati da tutto il mondo. Un evento, dunque, che punta a valorizzare il territorio da un punto di vista turistico unendolo all’attività fisica e alla socialità.

La manifestazione si svolgerà il 25 giugno e toccherà vari punti del territorio eugubino: si parte da Piazza Grande alle ore 8:30, poi ogni partecipante potrà scegliere il proprio percorso; quello corto da 30 chilometri, quello medio da 60 e quello lungo da 78. Nel percorso saranno allestiti dei punti ristoro, per conferire alla ciclostorica un taglio anche enogastronomico e folkloristico per saggiare le prelibatezze tipiche della cucina eugubina: crescia di Gubbio, tartufo, vino, olio, formaggi, miele e pane. Ad esempio, a Carbonesca e Casacastalda saranno all’opera i volontari della sagra della Polenta, mentre al Castello di Colmollaro, insieme al ristoro principale, ci sarà un’esibizione dimostrativa della Società Balestrieri, che da anni porta in alto il nome di Gubbio; infine, al termine della pedalata, i partecipanti potranno rifocillarsi al “pasta party” negli Arconi di Via Baldassini.

’La Favolosa’ non sarà solo nella giornata di domenica: sabato 24, infatti, alle ore 18 Riccardo Nencini presenterà, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Comunale, il libro dedicato al nonno Gastone, grande campione di ciclismo negli anni ’50 e ’60 e uno dei pochi italiani ad aver vinto sia il Giro che il Tour de France. Alle 19, poi, ci sarà l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, un altro gruppo che conferisce prestigio in tutto al mondo agli eugubini. Ad organizzare la manifestazione – che sarà volta a ricordare Mauro Procacci, ciclista dilettante eugubino degli anni ’60 – è la Speed Motor Bike su idea del presidente Tiziano Brunetti, insieme a Fabio Codignoni e a Fausto Procacci, figlio di Mauro al quale è dedicata l’intera giornata ed evento. Per ogni informazione, è a disposizione il sito web della ciclostorica, all’indirizzo www.lafavolosagubbio.it.