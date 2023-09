Tutti i colori del teatro nella stagione di Narni: "Un’indagine sul capolavoro dell’essere umano"

"Un’indagine serrata, fatta di gioie e dolori, di riso e di pianti, sul capolavoro dell’essere umano". Così i direttori artistici Francesco Montanari e Davide Sacco raccontano la nuova stagione del Teatro Manini di Narni, presentata ieri con il sottotitolo “L’uomo (non) vive sulla luna”. Sarà un’avventura davvero ricca, che si apre venerdì 10 novembre con “Luna Park”, esperimento artistico che, attraverso un paio di cuffie, porterà gli spettatori a spasso nel centro storico alla scoperta di performance segrete. Sabato 18 arriva la coppia Milena Mancini e Vinicio Marchioni (nella foto) per il debutto regionale di “Sposerò Biagio Antonacci”, storia di una donna rintanata in casa, alla ricerca di una colpa che non esiste, tra ironia disarmante. Mercoledì 29 novembre andrà in scena “Misery” di William Goldman, tratto dal romanzo di culto di Stephen King, regia di Filippo Dini, in scena Arianna Scommegna, Aldo Ottobrino e Carlo Orlando mentre il 10 e l’11 dicembre c’è attesa per il debutto nazionale della nuova produzione targata LVF – Teatro Manini: “Sesto Potere. Nascita di una democrazia distrutta dall’odio, dal denaro e dalla vendetta”, scritto e diretto da Davide Sacco con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo. Il 13 gennaio torna a Narni il Balletto Civile con “Nothing”, una rilettura del Re Lear di Shakespeare firmata da Michela Lucenti. Spazio all’internazionale domenica 11 e lunedì 12 febbraio con “The Interrogation” diretto dal grande regista svizzero Milo Rau, per la prima volta in Umbria. E ancora, 21 marzo “Le volpi” con Antonella Attili e Giorgio Colangeli, il 6 aprile torna Nadia Baldi con un cast al femminile in “La vita è anche un’altra cosa”, a chiudere la stagione, il 16 aprile, sarà Sergio Rubini, regista e interprete de “Il caso Jekyll” . Completano il cartellone quattro spettacoli per le famiglie, tre di stand up comedy e il progetto “Come stai?”, dedicato al benessere cittadino.