Assisi, aiuti alle famiglie. Sono 348 i nuclei beneficiari della "Carta dedicata a te"

Sul territorio comunale di Assisi sono 348 i nuclei familiari beneficiari della "Carta dedicata a te" per l’anno 2024: è nominativa e prepagata, vi verrà attribuito l’importo di 500 euro per l’acquisto di beni di prima necessità e può essere ritirata presso qualsiasi ufficio postale preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese. La carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, carburanti e in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto locale e sarà necessario effettuare almeno un primo acquisto entro il 16 dicembre 2024. Le somme accreditate ai beneficiari a partire da settembre 2024 dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025. Per il ritiro è necessario presentare allo sportello postale la lettera ritirata presso l’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Assisi riportante il codice identificativo unitamente a un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale/tessera sanitaria. I beneficiari sono riportati nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Assisi nello specifico link presente nella pagina. Gli esercizi aderenti sono indicati sulla pagina del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dedicata al "Fondo Alimentare". Per i soggetti già beneficiari del contributo nell’anno 2023 e rientranti nella lista dei beneficiari 2024 e quindi in possesso della carta prepagata ritirata lo scorso anno l’importo verrà accreditato direttamente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Assisi al numero telefonico 075/8138 434.