Tutti i colori del teatro in un poker di spettacoli . Amore, danza, le novità di Baracco e Perrotta

Grande teatro (e danza) con le stagioni dello Stabile umbro che in questo week-end portano in scena quattro proposte di grande impatto e interesse. Gran finale a Corciano dove il cartellone 23/24 si chiude stasera alle 21 al Teatro della Filarmonica con lo spettacolo “Ma non avevamo detto per sempre?“ di Tiziana Foschi, in scena insieme ad Antonio Catania, per la regia di Antonio Pisu: è la storia d’amore tra due persone molto diverse alle prese con il tempo che passa. Sempre stasera alle 20.45 la stagione dell’Excelsior di Bettona continua con la danza del Balletto Teatro di Torino che propone due coreografie: “Sista“ di Simona Bertozzi e le danzatrici danza Viola Scaglione, Marta Ciappina e “Play Bach“, un divertissement con la coreografia di Manfredi Perego e con gli interpreti Noa Van Tichel, Luca Tomasoni, Nadja Guesewell, Luis Agorreta, Viola Scaglione.

A Gubbio domani 21 il regista Andrea Baracco porta in scena al Comunale il suo nuovo spettacolo “Mephisto. Romanzo di una carriera“ (nella foto), dal libro più famoso di Klaus Mann. L’adattamento è dello stesso Baracco e Maria Teresa Berardelli, con interpreti Ian Gualdani, Woody Neri, Anahì Traversi, Giuliana Vigogna, la voce dell’autore e la voce di Amleto è di Lino Musella. "In Mephisto coesistono due storie – dice il regista – una è quella nel romanzo, la fabula; l’altra è la storia del romanzo, tra infinite censure politiche e processi decennali. Entrambe hanno un che di eccezionale". E ancora, domani alle 20.45 agli Illuminati di Città di Castello e domenica alle 18 al Mengoni di Magione, l’attore e drammaturgo Mario Perrotta porta in scena il suo spettacolo “Dei figli“, terzo capitolo della trilogia sulla famiglia che lo vede ancora insieme a Massimo Recalcati, impegnati in una possibile lettura di un fenomeno tutto contemporaneo. Biglietti allo 075.57542222.