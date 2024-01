Tutti al cinema Il PostMod riparte col poker

Un bel poker d’eventi apre il nuovo anno del cinema PostModernissimo che in questo 2024 festeggerà il decennale dell’inaugurazione. "Quattro annunci per quattro bombe al PostMod. E solo nelle prime due settimane di un gennaio che pare un festival" dicono con orgoglio i gestori dell’attivissima multisala.

C’è già grande attesa per l’evento di mercoledì 10 quando Pietro Castellitto (foto sopra) sarà ospite al PostMod per presentare in anteprima la sua seconda opera, “Enea“, di cui è autore, regista e interprete con Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese e il celebre papà, Sergio Castellitto: in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, “Enea“, dice il suo autore, "porta sullo schermo le crepe della quotidianità di una città sospesa, vista dagli occhi di due giovani protagonisti, vittime e artefici di un mondo corrotto". Per adesso c’è un solo spettacolo alle 21 "ma come sempre – promettono gli organizzatori – proveremo a non lasciar fuori nessun".

Il gennaio d’oro al PostMod si apre lunedì 8 con una retrospettiva dedicata a Martin Scorsese: per otto settimane si vedrà una selezione del meglio del grande regista con ospiti, dibattiti otto capolavori da vedere o rivedere nel luogo a cui sono stati destinati, il cinema. Si comincia con “Gangs of New York“ (foto sotto) e l’introduzione critica di Matteo Marelli per proseguire, ogni lunedì fino al 26 febbraio, con “Casino“, “Cape Fear“, “Re per una notte“, “Al di là della vita“, “L’età dell’innocenza“, “Il colore dei soldi“ e “New York, New York“.

Il terzo appuntamento segna l’evoluzione della rassegna “In Sordina“ nata a novembre per recuperare film di giovani autori e autrici italiani. Adesso diventa un format per esplorare le nuove frontiere del cinema italiano: si comincia martedì 9 con una coppia di film maker trapiantati da anni a New York, Alfredo Chiarappa e Caterina Clerici che presenteranno il loro “The performance“, un ritratto-documentario provocatorio di un ballerino deciso a fare tutto il possibile per perseguire la sua fama artistica.

Infine, il quarto annuncio per un film attesissimo e richiestissimo dagli spettatori della multisala: giovedì 11, sempre alle 21, arriva a Perugia l’acclamato “Kissing Gorbaciov“: un epico incontro musicale al di qua e al di là della cortina di ferro attraverso gli occhi dei CCCP e del regista Andrea Paco Mariani che sarà in sala per presentare il film al pubblico.

Sofia Coletti