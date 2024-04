Tutti a lezione di protezione civile. Così i ragazzi imparano... facendo

Si chiama “Civilmente, imparare facendo“ ed è un progetto rivolto alle nuove generazioni per informarle di protezione civile, ma anche per educarle alla consapevolezza di gesti, rischi domestici e altro. In questi giorni decine e decine di ragazzi di tutto il comprensorio si avvicendano nella sede del gruppo comunale di protezione civile a Città di Castello, che tra l’altro sta per tagliare i 30 anni di attività. Studenti insieme ai professori per seguire lezioni speciali su anticendio, rischi connessi a eventi imprevedibili come i terremoti o le alluvioni, passando per il Gruppo Cinofilo. Ogni sabato mattina dunque le classi delle medie raggiungono la cittadella dell’emergenza per seguire queste lezioni fuori dall’aula. Il 6 aprile gli studenti della Alighieri-Pascoli, sabato scorso invece i volontari del gruppo comunale hanno incontrato i ragazzi di Selci Lama dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di San Giustino. Sei le lezioni cui i giovani hanno preso parte: sulla storia del gruppo e sui rischi domestici, il gioco di Protezione Civile, il territorio e i rischi geologici ad esso inerenti, e quella sull’anticendio che ha riguardato anche la questione boschi. Il gruppo di San Giustino ha partecipato attivamente con dei volontari mettendo a disposizione il professor Giuseppe Rossi, che ha svolto la lezione “Mission Protezione Civile, rischi in vista“.

Nell’occasione dell’incontro di sabato, importante l’apporto dato dall’Associazione nazionale Carabinieri che è stata presente all’evento con quattro volontari che hanno fornito il supporto logistico e svolto l’attività di tutoraggio. Visibile e sentita la partecipazione dei ragazzi che per un giorno, oltre che approfondire aspetti regalativi a materie trattate a scuola, sono stati sensibilizzati sul ruolo decisivo, di aiuto e soccorso alla popolazione, svolto della Protezione Civile in svariate circostanze e che, negli anni ha visto la delegazione di Città di Castello essere presente in occasione di diversi eventi, anche a livello nazionale. "Siamo molto soddisfatti di queste giornate che hanno visto protagonisti gli studenti del territorio. Crescere giovani consapevoli vuol dire avere, domani, adulti altrettanto consapevoli delle loro possibilità di aiuto verso chi, per ragioni diverse, si trova a vivere situazioni impreviste", ha detto il presidente del Gruppo Comunale di Protezione Civile Sandro Busatti. Parole a cui hanno fatto seguito anche quelle dell’assessore Benedetta Calagreti che ha portato il saluto dell’ amministrazione comunale, plaudendo all’iniziativa che guarda all’educazione complessiva dei nostri giovani.