Tutta la comicità dissacrante di Filippo Giardina “Cabaret“ e poi workshop di stand up comedy

Tre giornate in Umbria tra spettacolo e formazione artistica in compagnia di Filippo Giardina (nella foto), uno dei nomi di spicco, fra i più amati (ma anche più odiati) della stand-up comedy italiana.

Il primo atto dell’avventura nel Cuore Verde del popolare comico e autore satirico va in scena questa sera alle 21 a Terni dove Giardina porterà sul palco del teatro Secci il suo nuovo spettacolo, “Cabaret“: è il suo undicesimo monologo satirico, nel quale con ironia coraggiosa, trasgressiva e scorretta prende le distanze dalla comicità banale, rivendicando l’appartenenza alla storica tradizione della letteratura orale. Un viaggio paradossale tra passato, presente e futuro condito da cattiverie gratuite e ingiustizie lessicali che vuole smascherare un essere umano sempre più solo nel proprio delirio egotico, incastrato in una tecnologia aleatoria che dipinge un futuro angosciante e spersonalizzato (biglietti in vendita sul circuito TicketOne).

Spregiudicato, dissacrante e cinico, Filippo Giardina non si ferma qui. Sabato 2 e domenica 3 sarà poi a Perugia per condurre un workshop di scrittura per la stand-up comedy allo Spazio Mai, laboratorio culturale e factory artistica e formativa in via Dottori, a Sant’Andrea delle Fratte. Nella due giorni si parlerà di urgenza satirica e narcisismo, di cuore e tecnica, cinismo, nichilismo e sciacallaggio, della ricerca del punto di vista e di quella del “personaggio”, di satira e cabaret, fino ad arrivare all’ideazione di un monologo. Il corso è a numero chiuso con info e iscrizioni alla mail: [email protected] Nel 2009 Giardina, sentendo l’esigenza di una satira adulta, cinica e dissacrante ha chiamato a raccolta un collettivo di professionisti della comicità, per dare vita a spettacoli di stand up comedy. Per la tv ha partecipato a Stand Up Comedy su Comedy Central IT, Sbandati su Rai2 e Nemico Pubblico su Rai3.