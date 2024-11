Tuteri: "Il mio obiettivo? Diventare assessore alla Sanità"

PERUGIA - "Auspico, e farò di tutto perché ciò possa accadere, che la sanità torni a essere quel presidio amico che i padri costituenti nel lontano 1948 avevano istituzionalizzato". È la sanità pubblica al servizio della salute dei cittadini il tema al centro della candidatura di Gianluca Tuteri al Consiglio regionale dell’Umbria nella lista Tesei Presidente, come ribadito durante un incontro pubblico molto partecipato a Perugia. Tuteri non ha nascosto – in una recente intervista televisiva – che il suo obiettivo è proprio quello di svolgere il ruolo di assessore alla Sanità: "Ambisco solo a quello, nel caso venissi eletto rinuncerò al posto da consigliere". "Serve, a mio parere – ha concluso –, mantenere quella universalità, gratuità ed equità che veniva descritta nella legge che ha istituito il Sistema sanitario a cui si deve aggiungere un’altra parola, dignità, nei confronti dei pazienti e degli operatori che qualche anno fa chiamavamo angeli e che oggi vengono aggrediti. Non è loro la colpa, ma di un sistema che li ha trasformati da fine nel rapporto medico paziente, a mezzo".