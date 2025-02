"Tutela e sicurezza dei lavoratori digitali"

"Un’iniziativa per far sì che la Regione Umbria diventi promotrice dello sviluppo responsabile della nuova economia legata alle piattaforme digitali, rafforzando a livello locale quanto introdotto dalla legge nazionale al fine di proteggere le nuove figure professionali come i riders. Con l’impegno specifico di affrontare temi come la promozione della salute, della tutela e della sicurezza del lavoro". È quanto dichiarano i consiglieri regionali del Pd Francesco Filipponi, primo firmatario, e Maria Grazia Proietti annunciando la presentazione di una proposta di legge. "È evidente, in particolare, la sempre maggior diffusione dei riders, – sottolineano Filipponi e Proietti – cioè dei ‘fattorini’ impiegati nell’attività di consegna di beni. Basti pensare che sono circa 15.000 in Italia i lavoratori impiegati nel food delivery il cui datore di lavoro non è l’esercizio commerciale, ma una piattaforma online".