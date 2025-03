Tutela dei minori: "Sosteniamo figli e genitori"

PERUGIA – La presidente della Regione Stefania Proietti e l’assessore alle politiche sociali Fabio Barcaioli hanno partecipato nell’aula Goretti della Corte d’Appello di Perugia, ai lavori del Tavolo integrato di confronto permanente su famiglia e minori, istituito nel 2016 per elaborare azioni e programmi finalizzati al benessere psicofisico dei ragazzi e alla loro tutela nell’ambito del rapporto tra sistema sociale, sanitario e giustizia.

"Dobbiamo agire immediatamente su queste problematiche – ha detto la presidente – altrimenti le generazioni future ci accuseranno di omissione di soccorso, la coscienza di genitori e rappresentanti delle istituzioni ci deve guidare. Siamo chiamati a intervenire subito ed essere spinti dal coraggio dell’innovazione". L’assessore Barcaioli ha invece aggiunto: "Nel ringraziare la presidente Matteini per il prezioso lavoro svolto, sottolineo come questo incontro confermi l’impegno della Regione nella tutela dei minori. È fondamentale dare nuovo slancio a questo settore, a partire dal miglioramento delle condizioni degli assistenti sociali, professionisti che operano con dedizione ma spesso in un contesto di incertezza e in una situazione di precarietà. Allontanare un minore dalla famiglia non può essere una soluzione fine a sé stessa, ma deve essere l’inizio di un percorso. Bisogna lavorare sul sostegno alla genitorialità". "Questo incontro – ha dichiarato il procuratore generale Sergio Sottani – che rappresenta una sorta di "Stati generali" in materia di tutela dei minorenni". "L’incontro – ha affermato la presidente Claudia Matteini – ha riconfermato l’importante rapporto interistituzionale sul tema famiglia e minori tra il sistema Giustizia, la Regione e gli Ordini professionali interessati".