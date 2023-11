"Turismo, siamo stati bravi". Stirati elogia la giunta

Tutto il mondo politico eugubino ha commentato le dimissioni dell’assessore Gabriele Damiani. All’appello restava solamente il sindaco Stirati, che ha dedicato gran parte della conferenza stampa di ieri mattina all’argomento: "Provo un grande dispiacere personale, prima ancora di quello di rappresentante della città, perché nel corso degli anni abbiamo costruito legami interpersonali molto forti. Al tempo stesso c’è il conforto del fatto che non sono emerse questioni gravi e insanabili dal punto di vista dei rapporti con il sindaco e l’esecutivo. Un’eventuale ridistribuzione delle deleghe è in corso di valutazione, nel rispetto di tutte le componenti della maggioranza, in particolare del Psi di cui Damiani era rappresentante".

Stirati, dopo aver ringraziato Damiani per l’importante lavoro svolto , in ultimo sull’associazionismo, lo sport e il turismo, sceglie di soffermarsi in particolare su quest’ultima tematica. "I dati del turismo degli ultimi due anni segnano una grande ripresa dopo lo stop del Covid. Nel 2023, al 31 agosto, il Comune ha incassato quasi 205mila euro di tassa di soggiorno, contro i 169 mila registrati al 31 agosto 2022. Inoltre, sempre nel 2023 ed in relazione al 2022, è stato registrato un + 9,4 per cento di arrivi e un + 9 per cento di presenze. La presenza media, inoltre, resta invariata a fronte di un calo consistente in tutto il resto della regione. Una dimostrazione di come il Comune sia stato decisivo per questi numeri: le nostre decisioni sono state linfa vitale per gli arrivi turistici". Stirati chiude rassicurando tutti gli operatori turistici di ogni tipo per quanto riguarda le imminenti celebrazioni natalizie e tutte le manifestazioni di raccordo: "Stiamo lavorando costantemente per i programmi prefissati da tempo".