Turismo, scoppia l’inattesa lite Gli operatori: "La Pasqua peggiore" Il Comune: "I numeri dicono altro"

Con la città che si prepara a confrontarsi oggi e domani con i cinquemila partecipanti alla ’Spartan Race’, una prima analisi del periodo pasquale vede su fronti opposti l’associazione Gubbio Host, della quale fanno parte strutture della ricettività e della ristorazione, e l’amministrazione comunale. "Il ponte pasquale a Gubbio – scrive la presidente Gloria Pierini – che un tempo significava la ripartenza della stagione, in questo 2023 ha saputo scrivere la sua pagina peggiore. Presenze al di sotto della media e del passato, e soprattutto una permanenza minima, limitata a qualche ora pomeridiana". L’articolata analisi è anche un’occasione per stimolare una "programmazione turistica con maggiore attenzione e sicuramente con un’azione tempestiva, una critica anche ai servizi a cominciare dal nuovo sistema di parcheggio in Piazza 40 Martiri".

"Siamo stupiti da tali parole – la replica dell’amministrazione comunale– soprattutto se a pronunciarle è una realtà con la quale collaboriamo durante tutto l’anno per l’organizzazione di eventi. I toni eccessivamente aspri e risentiti non rispecchiano né il rapporto instaurato nel tempo con Host né, tantomeno, la verità dei fatti. Dire che questo 2023 ’ha saputo scrivere la sua pagina peggiore’ significa infatti non guardare ai numeri come quelli che riguardano i Musei. Il 2023 è stato e sarà, uno degli anni più intensi con la Spartan Race e lo Spencer Hill Festival. Lo sforzo dell’ufficio turismo per creare prodotti adatti a tutti i target è cominciato già nei mesi scorsi". La replica si conclude con l’invito "ai soci di Host a un confronto a stretto giro con l’amministrazione".