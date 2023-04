Turismo, ora i conti tornano Sorrisi dal periodo pasquale In città quasi 70mila presenze

Tendenza positiva per il turismo in Assisi e nel territorio anche nella settimana di Pasqua: il Comune comunica che sono state registrate oltre 33mila presenze nel solo week di Pasqua e circa 69mila nell’intera Settimana Santa. I dati – forniti dall’ufficio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Assisi – derivano dalla rilevazione di presenze smartphone, effettuata da società specializzate, opportunamente rielaborate da piattaforme specifiche. Un sistema innovativo, unico in Umbria, basato su un particolare algoritmo che consente di fornire numeri certi quasi in tempo reale, partendo dai dati raccolti dalla rete telefonica mobile, in modalità anonima e nel pieno rispetto della privacy.

Molto positivo anche l’afflusso ai musei comunali, con la Torre del Popolo che ha registrato, da sola, ben 1.355 ingressi in appena quattro giorni, dal 7 al 10 aprile. Il monumento simbolo di Assisi – viene ancora evidenziato – aperto recentemente al pubblico per la prima volta in 800 anni, segna un aumento costante di visitatori. Basti pensare che nel periodo natalizio gli accessi erano stati 1.600 in un mese. In vista dei ‘ponti’ del 25 aprile e primo maggio, viene annunciato, così come era stato fatto in occasione della Pasqua, che saranno nuovamente attivate le aree straordinarie per la sosta delle auto presso il Teatro Lyrick e in via Padre Ulisse Cascianelli, con servizio di navetta gratuito per il centro storico: nei giorni 22, 23, 24,25, 29 e 30 aprile e primo maggio sarà possibile lasciare l’autovettura e raggiungere il centro di Assisi con navetta gratis ogni trenta minuti, con una tariffa giornaliera di 9 euro, a partire dalle ore 10 .