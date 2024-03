Tuoro, inizia la ’stagione’. Ecco i collegamenti verso Isola Maggiore

Da oggi dal Pontile di Punta Navaccia ripartono i collegamenti per Isola Maggiore che per il Trasimeno e Tuoro signifiica anche l’avvio della stagione turistica. Ma quest’anno, per via del lavori sul pontile, ci saranno alcune novità, le ha spiegate ieri in serata il sindaco Maria Elena Minciaroni, come da ordinanza emessa proprio nella giornata di ieri dall’ Ispettorato di Porto, perchè la riapertura del pontile di Tuoro sul Trasimeno sarà solo parziale e per le attività connesse al Trasporto Pubblico Locale esercitato da Busitalia Sita Nord Srl, avverrà mediante l’ utilizzo del punto di sbarco laterale del pontile medesimo.

Martedì 5 marzo, infatti, Busitalia ha fatto eseguire una prova generale di attracco sullo sbarco laterale del pontile per verificarne l’ idoneità alla riattivazione del servizio pubblico. I tecnici della Provincia, dell’ Unione dei Comuni e dell’ Amministrazione Comunale di Tuoro, unitamente al sindaco, hanno verbalizzato che si è pronti per ripartire con il servizio pubblico.

Il Trasporto Pubblico di Navigazione dal Pontile di Punta Navaccia per e da Isola Maggiore, sospeso il 25 settembre scorso per consentire la riqualificazione della vecchia degradata struttura, ripartirà dunque da oggi, quindi il traghetto tornerà a far rotta su Punta Navaccia. Per tutto il periodo di chiusura il Trasporto Pubblico Locale è stato garantito dal servizio navetta con autobus, reso da Busitalia, che ha collegato il Pontile di Tuoro con quello di Passignano. "Ciò che cinque mesi fa sembrava un sogno - commenta soddisfatto il sindaco Minciaroni - oggi è realtà".

Nel frattempo, continuano i lavori per ultimare tutti gli interventi previsti di restyling e seguiranno aggiornamenti sulla riapertura totale del pontile e sulla data ufficiale d’ inaugurazione. Un’ opera importante, necessaria ed urgente non solo per Tuoro ma per tutto il Trasimeno. Un’ opera attesa da oltre trent’anni per un costo di 1 milione e 385 mila euro finanziati dalla Regione Umbria all’ interno dei Progetti Integrati Trasimeno e Tevere per l’anno 2023. A novembre lo stesso sindaco aveva annunciato "prima dell’ inizio della prossima primavera consegneremo ai cittadini di Tuoro una zona lago completamente rinnovata e valorizzata, tanto da renderla fra le più belle del Trasimeno".