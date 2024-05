"Tuo figlio ha avuto un incidente... ". E scatta l’ennesima truffa

GUBBIO – Ancora truffe nei confronti degli anziani a Gubbio. Un uomo è stato raggirato da delle persone che lo avrebbero avvicinato in via Bruno Buozzi, a pochi passi dal centro, e che gli avrebbero riferito di un incidente stradale accaduto al figlio.

Con la scusa di dover subito mettere a posto la situazione da un punto di vista giuridico, i truffatori, uno dei quali si è finto avvocato, hanno richiesto all’uomo una somma di denaro per pagare le spese legali.

Così, dopo aver creduto alla storia a lui raccontata, la vittima si sarebbe incontrato con il finto forense, consegnandogli un cofanetto contenente gioielli in oro di esiguo valore. Dopo aver preso in consegna i monili, il malvivente si sarebbe subito allontanato, facendo perdere le proprie tracce e facendo capire all’uomo che si trattava di una truffa. Così, l’eugubino ha subito chiamato i Carabinieri della compagnia di Gubbio, che dopo essere stati informati su quanto accaduto avrebbero subito aperto le indagini per andare in fondo alla storia.