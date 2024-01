Tumore al cuore. Intervento di rimozione

E’ iniziata a pieno regime l’attività chirurgica del dottor Marcello Bergonzini (nella foto), il nuovo direttore di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, che ha preso servizio l’8 gennaio a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dottor Uberto Da Col. La scorsa settimana ha eseguito, per la prima volta a Perugia, un intervento di altissima specializzazione di rimozione di un tumore al cuore (mixoma atriale) in minitoracotomia, una tecnica cardiochirurgica minivasiva, in una ragazza di 30 anni già dimessa al proprio domicilio. "Per minitoracotomia – spiega Bergonzini – si intende un accesso chirurgico mininvasivo in cui si opera sul cuore partendo da una piccola incisione fatta in corrispondenza del quarto spazio intercostale, nella parte laterale destra del torace, in prossimità del cavo ascellare. ’incisione cutanea è di solito inferiore a 5 centimetri e l’approccio non prevede fratture chirurgiche di strutture ossee. I vantaggi, di questa tecnica per il paziente – continua – sono numerosi primo tra tutti quello di una rapida ripresa del paziente in quanto, essendo un approccio mininvasivo, ha un ‘costo biologico’ inferiore. L’accesso chirurgico non prevede fratture ossee, e quindi ha un tempo di guarigione sensibilmente più basso rispetto all’approccio sternotomico tradizionale. L’incidenza di infezione della ferita minitoracotomica – conclude – è nettamente inferiore a quella della sternotomia. Inoltre la visibiltà e l’accesso alle valvole cardiache è migliore".