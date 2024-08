Tuffo collettivo e ’Trasiremando’ per dire a tutti che il lago è vivo

CASTIGLIONE DEL LAGO – A Castiglione con un mega tuffo di gruppo, e a Passignano con la ’Trasiremando’, le acque del Trasimeno sono state protagoniste del Ferragosto. Con un "flash mob" per attirare l’attenzione sulla sua bellezza ma anche per sottolineare la preoccupazione per il suo livello che però non lo priva della sua balneabilità, ribadita recentemente dai controlli fatti da Arpa Umbria e da Legambiente. A Castiglione del Lago si è svolta l’iniziativa partita dal Club Velico Castiglionese" e dall’organizzazione di volontariato "Quelli del 65", a cui in tanti hanno voluto partecipare con tanto di foto e video ricordo al Lido Arezzo di Castiglione del Lago: una "foto ricordo a mollo" per il Trasimeno e per il suo futuro. A Passignano, sull’altra sponda, è andata in scena una edizione-mini e non competitiva della Trasiremando. "Per non deludere le aspettative di tanti sostenitori, visto l’annullamento ufficiale dell’edizione di quest’anno, abbiamo deciso di dare comunque appuntamento a quanti avessero voluto ritrovarsi a Ferragosto sulle acque del Trasimeno – spiegano gli organizzatori – proponendo due percorsi ridotti, fino all’Isola Minore o intorno all’Isola Maggiore. Lo abbiamo fatto anche per mantenere alta l’attenzione sulla grave crisi idrica del Trasimeno che rischia di compromettere in maniera irreparabile il delicato ecosistema del lago, un ambiente unico al mondo che rappresenta il volano per un turismo responsabile e sostenibile".