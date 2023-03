Truffe agli anziani Ancora più controlli

Attenzione della polizia mirati al contrasto dei reati predatori. In particolare, spiegano dalla questura, "su svariate segnalazioni che sono arrivate alla sala operativa del Commissariato, riguardanti delle persone che suonano ai campanelli dei plessi condominiali dei vari quartieri della città, in circostanze di tempo e di luogo considerate dai cittadini “sospette” o comunque degne di segnalazione alla Polizia di Stato". Sono soprattutto le persone anziane le vittime designate di truffatori e ladri che, approfittando della solitudine e della situazione fisica, cercano, con inganni e tranelli, di impossessarsi di denaro e oggetti preziosi. L’obiettivo della Polizia, quindi, è "informare i cittadini sulle varie tipologie di espedienti messi in atto dai criminali che provano a entrare nelle loro case spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, avvocati, tecnici, corrieri. Le segnalazioni pervenute hanno attivato gli agenti, tanto da pianificare servizi mirati, soprattutto nelle fasce orarie mattutine e serali".